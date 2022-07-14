Son dakika haberleri: Ordu'da babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kız kardeşini yaraladı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldüren kişi, annesi ve kız kardeşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da yaşayan ve Kurban Bayramı tatilini memleketi Ordu'nun Ünye ilçesindeki evinde geçiren Adem G. (58) ile askerden hava değişimi izniyle yanına gelen oğlu E.G. (27) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada E.G, babası Adem G, annesi A.G. (58) ve kız kardeşi G.G'yi (22) bıçakla yaraladı.

Ailenin komşuları tarafından yakında bulunan Tekkiraz Mahallesi Aile Sağlık Merkezine götürülen yaralılardan Adem G, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan A.G. Ünye Devlet Hastanesi, durumu ağır olan G.G. ise Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şüpheli E.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.