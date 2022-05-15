Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü - Haberler

Son dakika haberleri: Ordu'da arazi kavgasında yeğen, amcasını silahla vurarak öldürdü
AA - Hayati Akçay - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada amcasını tabancayla vurarak öldürdü.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Güzelyalı Mahallesi'nde Türker Ç. (40) ile amcası Halit Ç. (80) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
Büyüyen kavga sırasında Türker Ç, amcası Halit Ç'ye tabancayla ateş etti.
Bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekipleri, Halit Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Hayati Akçay - Güncel