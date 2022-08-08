Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa dönük Lozan Antlaşmasını ihlal eden kararlarını kınıyoruz"
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Son dakika haberler... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
AA / Ahmet Alican Koç - Güncel