Son dakika haberleri | Ölüdeniz'de lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisine jandarma baskını; 10 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Ölüdeniz'de lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisine jandarma baskını; 10 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Ölüdeniz'de lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisine jandarma baskını; 10 gözaltı

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Ölüdeniz'de, lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisini basan jandarma 10 kişiyi gözaltına aldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Ölüdeniz'de, lüks villada düzenlenen uyuşturucu partisini basan jandarma 10 kişiyi gözaltına aldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Ölüdeniz Mahallesinde, bir villada uyuşturucu partisi düzenlendiği istihbaratına ulaştı. Dün akşam saatlerinde villaya yapılan baskında, narkotik köpeği ile yapılan aramada 6 gram kokain, 2 gram macun esrar, 27 adet uyuşturucu hap, 4 LSD, 5 gram skunk ile 1 esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Şüpheliler M.Ö.Ö., S.K.H., Y.E.Ö., D.Y., E.A.B., M.B., D.İ., M.E., E.S. ve B.A., gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Uyuşturucu, Ölüdeniz, Jandarma, Fethiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title