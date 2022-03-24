Son dakika haberleri: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında... - Haberler

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Son dakika haberleri: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında...

AA - Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika haberleri: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında...

Son dakika habere göre Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA / Serdar Açıl - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haberler

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