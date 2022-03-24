Son dakika haberleri: Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında...
AA - Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika habere göre Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
DİYARBAKIR (AA) - Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
AA / Serdar Açıl - Güncel