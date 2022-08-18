Son dakika haberleri | Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberler: İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri Ödemiş ve Tire'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.O, A.Z. ve İ.B'yi yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramalarda 151 gram metamfetamin, 200 gram esrar, 27 gram skunk ile 3 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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