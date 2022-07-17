Ödemiş'te bir evin deposunda çıkan yangın söndürüldü İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin depo olarak kullanılan bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ovakent Mahallesi Çağdaş Caddesi'nde Hüseyin Serdar'a ait evin deposunda yangın çıktı. Dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, hasar oluştu. AA / Turgay Konuralp - Güncel İtfaiye Ödemiş İzmir Güncel Haberler

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