Son dakika haberleri | Nijerya, terör örgütü Boko Haram'ın 559 üyesini topluma kazandıracak
Son dakika haberlerine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan ve rehabilitasyon programını tamamlayan terör örgütü Boko Haram'ın 559 üyesinin topluma kazandırılacağı bildirildi.
Nijerya'nın kuzeydoğusunda yakalanan ve rehabilitasyon programını tamamlayan terör örgütü Boko Haram'ın 559 üyesinin topluma kazandırılacağı bildirildi.
Borno Operasyon Koordinatörü Joseph Maina, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde yakalanan ve hükümete teslim edilen 559 Boko Haram üyesinin, Gombe eyaletindeki rehabilitasyon programını tamamladığını belirtti.
Örgüt üyelerinin ailelerine teslim edileceğini kaydeden Maina, bu kişilerden, topluluk üyelerinden gelen reddedilmeye karşı hazırlıklı olmalarını istedi.
Ülkede teröristlerle mücadele için 2015'te Devlet Başkanı Muhammed Buhari tarafından başlatılan topluma kazandırma programı kapsamında 1000'den fazla terörist rehabilitasyondan geçirildi.
2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.