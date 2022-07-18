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Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberleri: Nijerya polisi 10 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirdi

Son dakika gündem haberi... Nijerya'nın Anambra eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Anambra eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonda 10 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Anambra Polis Sözcüsü Toochukwu İkenga, yaptığı açıklamada, Achalla bölgesinde silahlı çete üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti. İkenga, operasyonda 10 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, silahlı çetelere ait mühimmat ele geçirildiğini kaydetti.

Bölge zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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