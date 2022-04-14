Son dakika haberleri! Nijerya'da son 4 ayda 1000 çocuk kızamığa yakalandı

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde son 4 ayda 1000 çocuğun kızamığa yakalandığı bildirildi.

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Ali İnname, yaptığı açıklamada, Sokoto eyaletinde son 4 ayda 1000 çocukta kızamık salgını tespit edildiğini belirtti.

Salgın nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini kaydeden İnname, "Salgınla mücadele kapsamında eyalet genelinde rutin bağışıklama sağlayan ve yeterince aşı stoku olan 500 merkezi kurduk." dedi.

İnname, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.