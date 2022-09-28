Son dakika haberleri | Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 11 kişi kurtarıldı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 11 kişi kurtarıldı. Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı çeteler tarafından rehin alınan 11 kişi kurtarıldı. Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, ordunun, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarını sürdürdüğünü, Birnin Gwari bölgesindeki operasyonda, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişinin kurtarıldığını belirtti. Aruwan, kurtarılanların sağlık durumun iyi olduğunu, ailelerine teslim edildiğini ifade etti. Bu arada, rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Adam Abu Nijerya Güncel Haberler Son Dakika

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