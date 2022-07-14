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Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı

AA - Adam Abu - Güncel
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Son dakika haberleri | Nijerya'da sağanakların yol açtığı seller 6 can aldı

Son dakika haberler... Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde etkili olan sağanakların yol açtığı sellerde 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Jigawa direktörü Yusuf Sani, yaptığı açıklamada, eyaletin Kafin-Hausa bölgesinde iki gündür devam eden sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Sani, afette 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 65 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü ifade eden Sani, yaralıların hastanelere sevk edildiğini aktardı.

Sani, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

AA / Adam Abu - Güncel

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