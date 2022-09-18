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Son dakika haberleri! Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü

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Son dakika haberleri! Nijerya'da iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Nijerya'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde iki yolcu teknesinin alabora olması sonucu 8 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu.

Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Muhammed Goje, yaptığı açıklamada, eyaletin Tarmuwa bölgesine bağlı Jumbam Nehri'nde iki yolcu teknesinin alabora olduğunu belirtti.

Goje, arama kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, çok sayıda kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Kayıp yolcuları bulmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Goje, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu kaydetti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel

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