Son dakika haberleri! Nijerya'da 28 Boko Haram üyesi öldürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi. Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 28 terörist etkisiz hale getirildi. Ulusal basındaki haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram'a yönelik hava ve kara operasyonları düzenledi. Operasyonlarda aralarında örgütü elebaşı Alhaji Modu'nun bulunduğu 28 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda terörist de yaralı şekilde kaçtı. Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı. Güncel AA / Adam Abu Boko Haram Nijerya Çad Güncel Haberler Son Dakika

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