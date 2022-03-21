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Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Niğde'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 51 ABZ 231, 68 EE 362 otomobiller ile plakası öğrenilemeyen otomobil, İlhanlı Mahallesi Kayseri Yolu Ditaş kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA / Abdullah Özkul - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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