Son dakika haberleri: Niğde'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Son dakika haberleri: Niğde'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

AA - Harun Reşit Yıldıko - Güncel
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Son dakika haberleri: Niğde'de kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Niğde'de TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarını çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

ULUKIŞLA, NİĞDE (AA) - Niğde'de TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarını çaldığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, TCDD'ye ait sinyalizasyon kablolarının çalındığı bilgisi üzerine şüphelilerin kullandığı aracı Ulukışla-Pozantı yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada demir kesme makası ve olay yerinden çalındığı tespit edilen 30 metre kablo ele geçirildi, M.A.O. ve M.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakimlikçe tutuklandı.

AA / Harun Reşit Yıldıko - Güncel

Jandarma, Ulukışla, Niğde, Güncel, Haberler

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