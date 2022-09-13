Son dakika haberleri | Nevşehir'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 28 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haber: Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 28'i tutuklandı. Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan zanlılardan 28'i tutuklandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 52'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 33'ü emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Nevşehir Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 28'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında iki firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Nevşehir'de 9 Eylül'de 86 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 85 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 474,98 gram metamfetamin, 1 kilo 177,38 gram esrar, 45,29 gram eroin, 12 kök Hint keneviri, 9 uyuşturucu hap, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 130 lira ele geçirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Behçet Alkan Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

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