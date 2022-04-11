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Son dakika haberleri... Nevşehir'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın öldü

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Son dakika haberleri... Nevşehir'de otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kadın öldü

Son dakika haberleri... Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yabancı uyruklu kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İlçeden Nevşehir istikametine seyreden G.K. idaresindeki 38 AS 969 plakalı otomobil, Göreme kavşağı yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Romanya uyruklu Roncea Constantin'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından kaza yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Constantin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Güncel, Haberler

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