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Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Kalaba beldesi Nevşehir-Kayseri kara yolunda motosikletiyle önünde seyreden B.Ş'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, B.Ş'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Otomobil, Nevşehir, Kaza, Güncel, Haberler

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