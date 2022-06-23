Son dakika haberleri... Nevşehir'de devrilen traktörün sürücüsü öldü Son dakika gündem haberi: Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Mustafapaşa köyü yakınlarındaki tarlasını süren Y.U'nun kullandığı 06 VK 416 plakalı traktör, dere yatağına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Y.U'nun cenazesi, incelemenin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.??? AA / Faruk Özzengin - Güncel Nevşehir Güncel Haberler Son Dakika

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