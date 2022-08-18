Son dakika haberleri | Neslihan Çevik: Tüik'in Açıkladığı Enflasyon Ne Kadar Doğru, Pazara Geldiğiniz Zaman Anlıyorsunuz. Kıvırcık Geçen Sene 4 Lira, Bu Sene 25 Lira

Edinilen son dakika haberine göre Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde muhtarlarla ve esnafla buluştu. Çevik, “TÜİK’in yüzde 70, yüzde 80 olarak açıkladığı enflasyon ne kadar doğru, pazara geldiğiniz zaman, çarşıya indiğiniz zaman zaten anlıyorsunuz. İncir geçen sene 7 lira, bu sene 30 lira. Kıvırcık geçen sene 4 lira, bu sene 25 lira. 21 sene sonra Türkiye’nin gelmiş olduğu ‘Yeni Türkiye’ var ya ‘Muktedir Türkiye’, işte bu durumda şu anda” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde muhtarlarla ve esnafla buluştu. Çevik, "TÜİK'in yüzde 70, yüzde 80 olarak açıkladığı enflasyon ne kadar doğru, pazara geldiğiniz zaman, çarşıya indiğiniz zaman zaten anlıyorsunuz. İncir geçen sene 7 lira, bu sene 30 lira. Kıvırcık geçen sene 4 lira, bu sene 25 lira. 21 sene sonra Türkiye'nin gelmiş olduğu 'Yeni Türkiye' var ya 'Muktedir Türkiye', işte bu durumda şu anda" dedi.

DP Sözcüsü Neslihan Çevik, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde muhtarlarla ve esnafla bir araya geldi. Çevik, daha sonra sosyal medya hesabından, "Bugün Demokrat Parti olarak Ankara Etimesgut ilçesini ziyaret ettik. 21. yılını kutlayan AKP'nin 'Yeni Türkiye'sini' aradık… AKP 21. yılını kutlarken bu 21 yılda daha müreffeh, daha özgür yeni bir Türkiye inşa ettiğini iddia ediyor. Evet, imtiyazlı bir azınlık için yeni bir Türkiye inşa edildi, ancak kitleler 21 yıl öncesinden daha da kötü durumda… Neden mi? 21 yılın gerçek faturası" diyerek videolu paylaşımlar yaptı.

"YENİ TÜRKİYE'DE MEYVE LÜKS HALE GELDİ"

"TÜİK rakamları ne derse desin, pazarda gerçek rakamlar var. Sebze meyveye olan zam bir tarafta, girdi maliyetlerinde ve mazottaki ciddi artış bir tarafta. Bir pazarcımız, Ayaş'ta kendi domatesi olmasına rağmen benzin yüzünden domatesleri halden alıyor. Yeni Türkiye'de meyveden çok sebze satılıyor, çünkü meyve çok pahalı ve lüks haline gelmiş. Lüks olunca da doyumluk değil tadımlık, poşetler. Yeni Türkiye'de pazarcı, hale giderken eskiden benzine 300-500 TL verirken şimdi bin- bin 500 TL veriyor. Poşetine 10 TL verirken bugün 50 TL veriyor. Plastikler bedava iken şimdi 50 TL olmuş. Her girdinin ya maliyeti artmış ya da yeni bir maliyet kalemi haline gelmiş" diyen Çevik, semt pazarında çekip paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Semt pazarını gezmeye devam ediyoruz. TÜİK'in yüzde 70, yüzde 80 olarak açıkladığı enflasyon ne kadar doğru, pazara geldiğiniz zaman, çarşıya indiğiniz zaman zaten anlıyorsunuz. İncir geçen sene 7 lira, bu sene 30 lira. Kıvırcık geçen sene 4 lira, bu sene 25 lira. Şu görmüş olduğunuz poşetler geçen sene 10 lira, bugün en az 50 lira. Zeytinin kilosu en az 50 lira. Rakamlar bu şekilde. Tekrar ediyoruz; 21 sene sonra Türkiye'nin gelmiş olduğu 'Yeni Türkiye' var ya 'Muktedir Türkiye', işte bu durumda şu anda."

"TAKSİCİLER POMPADA TÜM KAZANÇLARINI BIRAKIP GİDİYOR"

Etimesgut'ta bir taksi durağını ziyaret ederek taksicilerin sorunlarını da dinleyen Çevik, "Taksicilerin ve şoförlerin pompa krizi derinleşiyor. Yeni Türkiye'de taksiler, pompada tüm kazançlarını bırakıp geliyor" dedi.

"İLAÇ FİYATLARI GÜNCELLENMEDİĞİ İÇİN İLAÇ BULUNMUYOR"

Neslihan Çevik, eczacıları yaptığı ziyaretlere ilişkin de "Yeni Türkiye'de eczaneler bir taraftan ilaç fiyat kararnamesinin güncellenmemesinden şikayetçi, ancak güncellenirse fiyatlar tavan yapacak. Fakat güncellenmediği için de şu anda ilaç bulunmuyor, sınırlı adetlerde alabiliyorlar. Çık işin içinden" paylaşımı yaptı.

Çevik, Etimesgut'ta Şehit Sait Ertürk Hastanesi'nin önünde yaptığı açıklamada ise "Arkamdaki binadan da görebileceğiniz gibi burası aslında oldukça büyük bir hastane, 400 tane yatağı var. Dolayısı ile kapasitesi normalde oldukça yüksek. Ama hasta garantili şehir hastaneleri açıldıktan sonra bütün devlet hastanelerinin başına gelen burada da oldu. Birçok poliklinik kapatıldı ve randevu almada artık vatandaşlarımız zorluk yaşıyor. İşte 21 yılın sonunda Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta. Teşekkürler AKP" diye konuştu.