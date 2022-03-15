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Son dakika haberleri: NATO ülkelerinin liderleri Brüksel'de olağanüstü zirve yapacak

AA - Ata Ufuk Şeker - Güncel
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Son dakika haberleri: NATO ülkelerinin liderleri Brüksel'de olağanüstü zirve yapacak

Son dakika gündem haberi... NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere gelecek hafta Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.

Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya verilecek güçlü desteği, NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını daha da güçlendirmeyi ele alacaklarını belirten Stoltenberg, "Bu kritik zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

Brüksel'de yoğun toplantı trafiği

NATO ülkelerinin savunma bakanları da yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

Ayrıca, Brüksel'de 24-25 Mart tarihlerinde AB Liderler Zirvesi de düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilk günkü oturumuna ABD Başkanı Joe Biden da katılacak.

NATO Liderler Zirvesi, en son 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Güncel

Ukrayna, Brüksel, Rusya, Mart, Güncel, Haberler

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