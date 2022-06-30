Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. - Haberler

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Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık.

AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık.

Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak".

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

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