Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık.
AA - Şenhan Bolelli - Güncel
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Son dakika habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesi kararını burada aldık. Resmi imza dışişleri bakanları ile gelecek salı günü atılacak".
AA / Şenhan Bolelli - Güncel