Son dakika haberleri... Narkotik operasyonlarında 77 ilde 3 bin 594 şüpheli yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde son bir haftada 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 594 şüpheli yakalandı. Türkiye genelinde son bir haftada 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 594 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, son 7 günde 77 ilde uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 bin 594 zanlı yakalandı. Aramalarda 384 kilogram esrar, 242 kilogram kokain, 110 kilogram eroin, 34 kilogram metamfetamin, 21 kilogram skunk, 484 bin captagon, 305 bin ecstasy, 22 bin sentetik ecza, 2 bin 69 kök kenevir, 1 kilogram bonzai, 4 ton 14 kilogram kimyasal, 275 bin 740 lira ile 33 tabanca/tüfek ele geçirildi. Güncel AA / Sefa Şahin Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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