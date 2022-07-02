MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDAN İTFAİYE KURTARDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MUTFAKTA YEMEK YAPARKEN BAYILDI, ÇIKAN YANGINDAN İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Pakize Arkadaş (78), yemek yaptığı sırada bayıldı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Pakize Arkadaş (78), yemek yaptığı sırada bayıldı. Tenceredeki yemeğin yanmaya başlamasıyla çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürürken, balkon demirleri kesilerek yaşlı kadını kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi 103 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Pakize Arkadaş iddiaya göre mutfakta yemek yaptığı sırada bayıldı. Arkadaş, yere düşerken başını mutfak tezgahına çarptı. Bu sırada ocakta bulunan tencere alev aldı. Evden çıkan duman ve kokuyu fark eden komşuları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Balkon demirlerini keserek eve giren itfaiye ekipleri, yerde hareketsiz yatarken buldukları Arkadaş'ı dışarı çıkardı. Arkadaş, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesini ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Arkadaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ocaktaki tencerenin yanmaya başlamasıyla çıkan yangın da itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title