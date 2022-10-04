Son dakika haberleri! "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Kastamonu'da gözaltı sayısı 5'e yükseldi Güncel Haberler Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 5'i Kastamonu'da yakalandı. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde düzenlenen "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 5'i Kastamonu'da yakalandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve Tosya ilçesinde çalışma başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 47 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, av tüfeği namlu parçası ele geçirdi. Operasyonda 2 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Türkiye genelinde 30 Eylül'de başlatılan operasyon kapsamında Kastamonu'da ilk etapta 3 kişi gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor İçişleri Bakanlığı Kastamonu Müsilaj Güncel Haberler Son Dakika

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