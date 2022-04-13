Son dakika haberleri: MÜSİAD İzmir Şubesi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

İZMİR (AA) - MÜSİAD İzmir Şubesi, şehit aileleri, gaziler ve engelliler ile iftarda bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD İzmir Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel iftar buluşması Kuran'ı- Kerim tilavetiyle başladı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger programda yaptığı konuşmada, dayanışmanın öneminin daha fazla hissedildiği ramazan ayında MÜSİAD'ın iftarında, şehit aileleri ve gazilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Köşger, Türk milletinin karşılaştığı zorlukları birlik ve beraberlik içinde aştığını belirterek, "Geleceğe umutla bakabiliyorsak bu umudu, vatan uğruna can veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır da Türkiye'nin üretim ve kalkınmasında büyük katkı sağlayan, bunu da gönüllülük esasıyla yapan tüm MÜSİAD üyelerine teşekkür ettiği konuşmasında, şu ifadelere yer verdi:

"İddiası büyük ve güçlü Türkiye olan, bu iddiayı iradesi ile ortaya koyan, ahlakı ve erdemi merkezine alan dünya lideri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan 'Erdemliler Hareketi'nin kutlu mücadelesinde, birlik ve beraberlik mücadelesinde hareket eden MÜSİAD'ın bir üyesi olduğum için onur duyuyorum."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmanın manevi huzurunu yaşadıklarını aktardı.

Dünyanın küresel bir krizde olduğuna ve güven problemi yaşandığına işaret eden Saygılı, "Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde ciddi şekilde güçlendi ve büyüdü. MÜSİAD'ın da mottosu olan 'yüksek ahlak, yüksek teknoloji ve güçlü Türkiye' idealiyle gelişen ülkemizde gençlerimize çok ciddi iş imkanları var. Gençlerimiz yurtdışına eğitim için gitsinler ama ülkelerine gelsinler, onlara ihtiyacımız var. Bizden istenen zamana uymak değil, zamana uyanmaktır." diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da eğitimciler olarak Türkiye'nin evlatlarını Türkiye'nin geleceğine hazırladıklarını, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının üniversitelere yönelik desteklerini beklediklerini kaydetti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ise Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine adım adım yaklaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemiz yeni bir şahlanış dönemine girecek. Bizler de bu döneme şahitlik edeceğiz. Şimdi her zamankinden daha çok kenetlenerek çalışmak ve bu döneme hazırlık yapmak zorundayız."