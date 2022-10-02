Son dakika haberleri | Musa'nın ölümünde 37 kişinin silahına el konuldu

Gelen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos'ta başına yorgun mermi isabet eden ve 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Musa İlter'in ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişiyi tespit için jandarmanın çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 20 Ağustos'ta başına yorgun mermi isabet eden ve 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 10 yaşındaki Musa İlter'in ölümüne neden olan silahı ateşleyen kişiyi tespit için jandarmanın çalışmaları sürüyor. Olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, düğünde çekilen kamera, cep telefonu görüntüleri, davetli listesini incelemeye alarak, silahı olanları tespit etti. 37 tabancaya el konulurken, Musa'nın başından çıkarılan mermi ile silahlar karşılaştırılacak.

Kartepe Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta, 20 Ağustos'ta, traktör üzerindeki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Musa İlter özel bir hastanede tedavi altına alınırken, 34 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Musa, 24 Eylül'de Eşme Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın gerçekleştiği günden itibaren geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) olay günü aynı mahallede sünnet düğünü olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri düğünün yapıldığı bölgenin tamamında tedbir alarak, mermi kovanı ve çekirdekleri topladı. JASAT ekipleri düğünde çekim yapan fotoğrafçının çektiği fotoğraf ve kamera görüntülerinden düğüne katılanları belirlerken, düğüne katılarak cep telefonlarıyla görüntü alan 16 kişinin cep telefonlarındaki görüntüleri de inceledi. Düğünün yapıldığı ve Musa'nın hayatını kaybettiği alana geçiş yönleri bulunan D-100 ve Eşme Sahil yolu üzerinde bulunan tüm mobese, iş yeri ve evlerin güvenlik kameraları olmak üzere düğün konvoyunun geçtiği yerlerdeki kamera görüntüleri tek tek incelenerek düğüne gelen araçlar tespit edildi. Ayrıca düğünde tutulan takı takanların yazılı olduğu defter ve davetli listesi de incelerek düğüne katılanlar belirlendi. Görüntülerde havaya ateş açanların yanı sıra katılımcılardan silahı bulunan kişiler de araştırıldı. Araştırma kapsamında yaklaşık 150 kişinin ifadesini alan jandarma ekipleri, silahı bulunan, havaya ateş açan, düğün dışında farklı alana ayrılanların olup olmadığı belirlendi.