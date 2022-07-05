Son dakika haberleri: Muş'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika gündem haberi: Muş'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Muş'ta iki katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkeze bağlı Yeni Mahalle'de 2 katlı bir evin çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, sağlık ekipleri de fenalaşan ev sahiplerine müdahale etti. Olay yerinde incelemelerde bulunan Muş Belediyesi İtfaiye Müdürü Fahrettin Algan, gazetecilere, yangının kontrol altına alınarak soğutma çalışmasının yapıldığını söyledi. Yangına kısa sürede müdahale ettiklerini anlatan Algan, "İki araç 4 personelle bölgeye intikal ettik. Diğer araçlarımız da bizi takip ettiler. Çok şükür alttaki evlere yangın sıçramadı. Maddi hasarlı bir yangındı. Mesken sahiplerine geçmiş olsun. Ölü ve yaralı yok." dedi. AA / İbrahim Yaldız - Güncel 112 Acil Çağrı İtfaiye Muş Güncel Haberler Son Dakika

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