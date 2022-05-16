Son dakika haberleri | Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisliğini yapan Erol Yıldız geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Haberler

23 Mayıs'ta tanık olarak dinlenecekti! Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kendi aracının altında kalarak öldü

Muhsin Yazıcıoğlu neden öldü? Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı ve ölümü... Suikaste mi uğradı, ne zaman vefat etti?