Yaşlı kadını dolandıran şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı kadını dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İlçede yaşayan yaşlı kadını telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kadına kimlik bilgilerinin ele geçirilerek soygunda kullanıldığını, adına şüpheli banka ve tapu işlemlerinin yapıldığını ve evinde arama yapılacağını, evde ziynet eşyası bulunması durumunda bunların FETÖ'den alınmış olduğunun ortaya çıkacağını söyleyerek ziynet eşyalarının kendilerine teslim edilmesini istedi.

Yaşlı kadın evde bulunan yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ziynet eşyasını zanlıya teslim etti.

Durumdan şüphelenen yaşlı kadın daha sonra olayı polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek dolandırıcılık olayını Aydın'ın Didim ilçesinden ticari taksiyle gelen M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Didim ilçesinde yakalayarak gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.