Son dakika haberleri... Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberler... Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı halde bulunan kişi yaşamını yitirdi. Muğla'nın Datça ilçesinde yaralı halde bulunan kişi yaşamını yitirdi. Reşadiye Mahallesi'ndeki hayvanlarının yanına giden Hüseyin Akbay'ı (33) traktörünün yanında yaralı bulan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesine kaldırılan Akbay, hayatını kaybetti. Traktörün yatağından çıkan dingilinin göğsüne çarptığı değerlendirilen Akbay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Sebiha Arslan 112 Acil Çağrı Muğla Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Muğla'da yaralı bulunan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.