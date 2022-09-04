Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Son dakika haber... Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen T.Y. ve T.Y. kardeşler ile Ö.K'yi takibe aldı.

İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekipler Ö.K ile T.Y'nin içinde bulunduğu otomobili Ortaca'da durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bununla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, otomobil sahibi Ö.K. tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel

Dalaman Ortaca Muğla Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title