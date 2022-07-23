Son dakika haberleri! Muğla'da traktörün altında kalan sürücü öldü Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün altında kalan 81 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Muğla'nın Milas ilçesinde traktörün altında kalan 81 yaşındaki çiftçi hayatını kaybetti. Akyol Mahallesi'ndeki tarlasında çift sürerken traktörden düşen sürücü İsmail Konuk, aracın altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Konuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Konuk'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. AA / Volkan Yıldız - Güncel İsmail Konuk Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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