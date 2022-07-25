Son dakika haberleri... Muğla'da taksi ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Muğla'nın Milas ilçesinde taksi ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 48 T 6825 plakalı taksi, Milas- Yatağan kara yolunun 11. kilometresinde aynı yönde giden M.K. idaresindeki 35 ANJ 685 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan E.K, S.B.K, N.K. ile E.D.K. yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA / Volkan Yıldız - Güncel Yatağan Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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