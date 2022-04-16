Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA - Ömer Kundakçı - Güncel
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Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haber... Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

ORTACA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Bayramcan Yiğit idaresindeki plakasız motosiklet, Ortaca- Dalyan yolu sanayi sitesi itfaiye kavşağında, Rıza K. yönetimindeki 48 FR 474 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada savrulan motosikletten düşen motosiklet sürücüsü Yiğit, kafasını kaldırıma çarparak yaralandı.

Yiğit, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Muğla'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA / Ömer Kundakçı - Güncel

İtfaiye, Dalyan, Ortaca, Muğla, Güncel, Haberler

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