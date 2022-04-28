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Son dakika haberleri | Muğla'da metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

AA - Osman Akça - Güncel
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Son dakika haberleri | Muğla'da metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Son dakika haberleri: Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokak'ta bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin yeni yapılan gider kuyusundaki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişinin naaşları, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Kafaca Mahallesi'ne getirildi.

Evlerinde helallik alınan 4 kişi için Kafaca Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay ve Mürsel Alban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Menteşe İlçe Müftüsü Mustafa Aydın tarafından kıldırılan namazın ardından cenazeler, Kafaca Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Dün akşam, Kenan Can (43) Kafaca Mahallesi Çatalkaya Sokak'ta kalıp malzemesi çıkarmak için evinin yanında bulunan büyükbaş hayvan çiftliğinin gider kuyusuna inmiş, Can'ın metan gazından baygınlık geçirmesi üzerine kuyuya Taner Karaçin (30), İlkay Altındal (58) ve Tuncay Altındal da (54) inmişti.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanede hayatını kaybetmişti.

AA / Osman Akça - Güncel

Adli Tıp, Menteşe, Muğla, Güncel, Haberler

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