Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberleri... Muğla'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde su kuyusuna düşen oğlak, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kızlan Mahallesi'nde içinde su olmayan yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya bir oğlağın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halata bağladıkları hayvanı kuyudan çıkardı.

Oğlak, sahibine teslim edildi.

AA / Durmuş Genç - Güncel

İtfaiye Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

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