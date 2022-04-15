Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Vahap Bayram K. (38) idaresindeki 34 AEP 049 plakalı otomobil, Osman Kaya Bulvarı Üzümlü Kavşağı'nda, Özkan K. (22) yönetimindeki 48 FB 456 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İlçedeki hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.