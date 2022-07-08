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Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmadan bayram denetimi

AA - Durmuş Genç - Güncel
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Son dakika haberleri: Muğla'da jandarmadan bayram denetimi

Son dakika haber: Kurban Bayramı tatilinde turistlerin tercih ettiği Güney Ege'nin turizm merkezlerinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava, kara ve denizden 9 bin personelle denetim yapacak.

Kurban Bayramı tatilinde turistlerin tercih ettiği Güney Ege'nin turizm merkezlerinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hava, kara ve denizden 9 bin personelle denetim yapacak.

Bayram tatili dolayısıyla yerli, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ile bu ilçelere giden yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramda binlerce kişinin tatilini geçirmek için geldiği kıyı kesimlerde oluşan yoğunluk nedeniyle Muğla'da jandarma ekipleri, sabah saatlerinden itibaren turistik ilçelere giden kara yollarında sürücülerin yol güvenliği için uygulama yapıyor.

Kara yolu güzergahındaki jandarma ekipleri alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırırken, denetimlerde hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Denetimler, bayram tatili boyunca sık sık tekrarlanacak.

9 bin 151 personel, "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla güvenli bir trafik ortamının oluşturulması, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik denetim gerçekleştirecek.

Suç ve suçlu odaklı çalışmalarla vatandaşlar rahatsız edilmeden 24 saat esasına göre yaya, motorlu devriyeler ile kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktaları ve karadan, havadan trafik denetimleriyle gerekli tedbirler alınırken, jandarma botu da özellikle tekne trafiğinin yoğun yaşandığı Dalyan Kanalı'nda denetim yapacak.

AA / Durmuş Genç - Güncel

Güney Ege Jandarma Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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