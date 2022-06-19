Havuza düşen tilki yavrusunu itfaiye kurtardı Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin önündeki boş havuza düşen tilki yavrusu, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, evin önündeki boş havuza düşen tilki yavrusu, itfaiye ekibince kurtarılarak doğaya bırakıldı. Menteşeoğlu Mahallesi Şehit Ali Galip Met Caddesi'ndeki bir evin bahçesindeki 2 metrelik boş yüzme havuzuna düşen tilki yavrusunu görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibinin çalışması sonunda yavru tilki havuzdan çıkarıldı. Durumu iyi olduğu gözlenen tilki, doğal yaşam alanına salındı. AA / Güncel Güncel Haberler

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