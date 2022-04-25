Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Sebiha Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir grup düzensiz göçmenin ilçeden yasa dışı yollardan çıkış yapacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, farklı uyruklarda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla kamyon şoförü M.T. ile H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Sebiha Arslan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Datça, Muğla, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title