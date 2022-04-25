Son dakika haberleri | Muğla'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bir grup düzensiz göçmenin ilçeden yasa dışı yollardan çıkış yapacağı bilgisi üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, farklı uyruklarda 39 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla kamyon şoförü M.T. ile H.P. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.