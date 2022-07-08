Son dakika haberleri... Muğla'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Çayboyu Mahallesi'nde Abdullah ve Mehmet Yılmaz'a ait ahşap çatılı iki evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, yangının çatıda ekmek pişirmek için kurulan fırına ait bacanın tutuşarak sıçramasından çıktığı tahmin ediliyor. AA / Durmuş Genç - Güncel Mehmet Yılmaz Çayboyu Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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