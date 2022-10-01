Son dakika haberleri | Muğla'da berber dükkanında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde berber dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde berber dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çatalarık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki berber dükkanından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine belirtilen adrese gelen Fethiye itfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Kontrol altına alınıp söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.