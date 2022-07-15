Son dakika haberleri | Muğla'da bahçe ve tarla yangını Son dakika haber... Menteşe ilçesinde bahçe ve tarla yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Menteşe ilçesinde bahçe ve tarla yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Düğerek Mahallesi Kemiklik mevkisinde bir tarlada başlayan yangın büyüyerek bahçedeki ağaçlara sıçradı. Mahallede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekipler çalışmasının ardından yangını kontrol altına alınan yangında bahçedeki ağaçlar ve tarla zarar gördü. AA / Durmuş Genç - Güncel İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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