Son dakika haberleri... Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı Son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde İngiliz turistin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı sürat teknesi ile dolmuş teknenin çarpıştığı kazaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili sürat teknesi ve dolmuş teknesi sürücüleri ile sürat teknesinin ait olduğu su sporu istasyonu sahibini gözaltına aldı. Sahil Güvenlikte işlemleri tamamlanan şüpheliler M.Y, T.G. ve E.N. Marmaris Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan sürat teknesi kaptanı T.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, su sporları istasyonu sahibi adli kontrol şartıyla, dolmuş tekne kaptanı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Su sporları yeterliliği bulunmadığı öğrenilen sürat teknesi sürücüsünün ilk verdiği ifadede, dolmuş tekneyi fark etmediğini, görmediği içinde son saniyeye kadar manevra yapmadığını söylediği belirtildi. Olay Siteler Mahallesi Uzunyalı bölgesinde faaliyet gösteren su sporları istasyonuna ait sürat teknesi, dün Marmaris-Turunç Mahallesi seferini yapan dolmuş tekneyle çarpışmıştı. Çarpışma sonucu sürat teknesinde bulunan İngiliz vatandaşı A.C. hayatını kaybetmiş, teknelerde bulunan 5 kişi yaralanmıştı. Denizdeki kaza anı bir otelin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. Güncel AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri... Muğla'da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı tekne kazasına ilişkin 1 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.