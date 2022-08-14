Son dakika haberi: Mudurnu'da sağanak sele neden oldu Son dakika gündem haberi... Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sel oluştu. İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Yağan dolunun ardından kent merkezinde sağanak sele neden oldu. Günlük yaşam ve ulaşım olumsuz etkilendi. Meteorolojiden sağanak uyarısı Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bolu'da kuvvetli yağışın beklendiği, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Mudurnu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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