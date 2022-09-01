Son dakika haberleri | Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sel felaketinin yaraları sarılıyor. Karanın denizle birleştiği, araçların sel sularında sürüklendiği, ev ve iş yerlerinin suyla dolduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor. Hasar dronla havadan görüntülenirken, derelerin ıslah edilmemesi ve dere yataklarına imar izni verilmesinden dolayı felaketin yaşandığını söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumları ve ilgili kişileri kimse hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

? Bursa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesinde 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü. Işıklı Deresi'nin taşması sonucu Halitpaşa Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Yarım metreyi aşan sel suları nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılırken, sürüklenen ağaç dalları ve molozlar nedeniyle yollar kapandı. Trilye, Kumyaka ve Güzelyalı mahallelerinde de sağanak etkili oldu. Trilye ve Kumyaka'da sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi.

Altyapı çalışmalarının yapılmamasından dolayı, sel felaketinin yaşandığına dikkat çeken Türkyılmaz, "Yasalar gereği önümüzdeki günlerde hem Mudanya Belediyesi olarak hem de mağdur olan hemşehrilerimiz olarak, bütün hemşehrilerimize çağrı yaparak, hukukçularımız da destek verecek, bu görevi yapmayanlar, yanlış yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumları ve ilgili kişileri kimse hepsi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.