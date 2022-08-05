Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı. Güncel AA / Harun Kutbe Fırat YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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