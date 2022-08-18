Son dakika haber! Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / İsa Toprak Fırat YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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